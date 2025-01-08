Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19N, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Lên kế hoạch & ý tưởng cho các hoạt động KOL/KOC

● Dựa trên mục tiêu năm, quý của thương hiệu, lập kế hoạch cho các hoạt động KOL phù hợp

● Đề xuất ý tưởng cho các chiến dịch với KOL của thương hiệu

2. Tìm kiếm & tiến hành hợp tác với KOL

● Lập danh sách KOL/KOC phù hợp với tiêu chí và ngân sách từng chiến dịch

● Đại diện thương hiệu liên lạc, ký kết và hợp tác với KOL/KOC

3. Quản lý nội dung và hiệu quả các hoạt động KOL/KOC

● Thực hiện brief, làm việc với KOL/KOC để chuẩn bị nội dung & hình ảnh truyền thông cho thương hiệu

● Kiểm soát hình ảnh và hiệu quả tương tác của các nội dung KOL/KOC

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về thị trường KOL và cách xây dựng và vận hành chiến dịch KOL phục vụ mục đích truyền thông, marketing và branding

- Có kinh nghiệm quản lý hoạt động, chiến dịch KOL cho các thương hiệu

- Yêu thích và muốn trải nghiệm về thời trang. Có am hiểu và kinh nghiệm làm việc trong các môi trường về thời trang là một lợi thế

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

- Có khả năng giao tiếp và thương lượng hiệu quả, lập kế hoạch và triển khai tốt

- Có thẩm mỹ và tư duy hình ảnh

- Năng động, linh hoạt, cầu tiến và cởi mở với những sáng kiến, kế hoạch mới

- Biết tiếng Anh/Hàn là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-12 triệu (có thể thương lượng theo năng lực)

- Thưởng KPI, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 hàng năm dựa theo tình hình kinh doanh của công ty

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật (ngay khi làm việc chính thức)

- Chế độ nghỉ phép: 1 năm phép 12 ngày; được nghỉ lễ theo chính sách hiện hành

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

- Có cơ hội được tham gia các dự án sáng tạo, được gặp gỡ và làm việc với các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành

- Cung cấp thiết bị phục vụ công việc

- Môi trường trẻ trung, năng động, 98% nhân sự thuộc thế hệ 9X (GenZ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

