Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19N, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Lên kế hoạch & ý tưởng cho các hoạt động KOL/KOC
● Dựa trên mục tiêu năm, quý của thương hiệu, lập kế hoạch cho các hoạt động KOL phù hợp
● Đề xuất ý tưởng cho các chiến dịch với KOL của thương hiệu
2. Tìm kiếm & tiến hành hợp tác với KOL
● Lập danh sách KOL/KOC phù hợp với tiêu chí và ngân sách từng chiến dịch
● Đại diện thương hiệu liên lạc, ký kết và hợp tác với KOL/KOC
3. Quản lý nội dung và hiệu quả các hoạt động KOL/KOC
● Thực hiện brief, làm việc với KOL/KOC để chuẩn bị nội dung & hình ảnh truyền thông cho thương hiệu
● Kiểm soát hình ảnh và hiệu quả tương tác của các nội dung KOL/KOC

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về thị trường KOL và cách xây dựng và vận hành chiến dịch KOL phục vụ mục đích truyền thông, marketing và branding
- Có kinh nghiệm quản lý hoạt động, chiến dịch KOL cho các thương hiệu
- Yêu thích và muốn trải nghiệm về thời trang. Có am hiểu và kinh nghiệm làm việc trong các môi trường về thời trang là một lợi thế
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
- Có khả năng giao tiếp và thương lượng hiệu quả, lập kế hoạch và triển khai tốt
- Có thẩm mỹ và tư duy hình ảnh
- Năng động, linh hoạt, cầu tiến và cởi mở với những sáng kiến, kế hoạch mới
- Biết tiếng Anh/Hàn là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-12 triệu (có thể thương lượng theo năng lực)
- Thưởng KPI, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 hàng năm dựa theo tình hình kinh doanh của công ty
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật (ngay khi làm việc chính thức)
- Chế độ nghỉ phép: 1 năm phép 12 ngày; được nghỉ lễ theo chính sách hiện hành
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
- Có cơ hội được tham gia các dự án sáng tạo, được gặp gỡ và làm việc với các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành
- Cung cấp thiết bị phục vụ công việc
- Môi trường trẻ trung, năng động, 98% nhân sự thuộc thế hệ 9X (GenZ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 67-69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

