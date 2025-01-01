Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Quản lý

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 159 đường số 5, KP 2, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Lập Dự toán cho các Dự án/Công trình nhà phố, biệt thự
Lập dự toán cho các dự án công trình (tất cả các hạng mục trong bản vẽ và hạng mục phát sinh), cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục phát sinh vào hồ sơ dự toán.
Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty.
Tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp trong phạm vi liên quan đến công việc.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra, xác nhận các công tác phát sinh trong giai đoạn thi công.
Tham mưu, kiểm tra và có ý kiến về khối lượng, chất lượng đối với Chủ đầu tư và với các Nhà cung cấp/Nhà thầu tham gia dự án.
2. Quản lý việc thực hiện các Hợp đồng thi công xây dựng
2.
Quản lý việc thực hiện các Hợp đồng thi công xây dựng
Phối hợp với các Phòng/Ban chức năng tìm kiếm, thương thảo Hợp đồng với Nhà thầu/Tổ đội theo khung giá và điều khoản Hợp đồng Công ty quy định, trình Ban lãnh đạo quyết định.
Quản lý việc thực hiện các Hợp đồng thi công xây dựng của các tổ đội, nhà thầu phụ, nhà cung cấp... đã ký với Công ty để thi công công trình.
Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán theo từng giai đoạn của các nhà thầu thi công và các nhà cung cấp vật tư, thiết bị.
Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công đối với các hạng mục.
Tổng hợp, báo cáo lũy kế giá trị thanh toán và khối lượng vật tư đã nhập về công trường của các nhà thầu và nhà cung cấp vật tư.
Thực hiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán theo giai đoạn và hồ sơ thanh quyết toán công trình.
3. Công việc khác:
Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ T2 đến T6: 08h30 đến 17h30 (Riêng T7 từ 08h30 đến 12h00).
Địa chỉ làm việc: 159 Đường số 5, Khu Phố 2, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM (Số 03 Đường Trần Não)
Địa chỉ làm việc:

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 28-34
Trình độ: Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương mảng nhà phố, biệt thự
nhà phố, biệt thự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14-15tr + Hoa hồng. Thu nhập từ 15-25 triệu
Lương tháng 13
Chế độ thưởng hoàn thành KPI, thưởng đột xuất, thưởng tháng, quý, lễ, tết
Tăng lương định kỳ 1 lần/ năm (tỷ lệ tới 20%), tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.
Cung cấp thiết bị làm việc
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định, 12 ngày nghỉ phép năm
Du lịch, team building hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Chế độ khác bao gồm: Sinh nhật nhân viên, kết hôn, sinh con, trung thu, noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

