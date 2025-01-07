Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường D1, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Đảm bảo duy trì ổn định chất lượng dịch vụ bộ phận/dự án đươc phân công.
- Đề xuất, xây dựng phương án và kiểm soát cải tiến các sản phẩm dịch vụ của khối.
- Lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện kế hoạch đào tạo của khối.
- Giải quyết biến động nhân sự trong khối.
- Tham gia nghiên cứu sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin của phòng và các phòng ban liên quan.
- Kiểm soát hoạt động thuộc nhóm phụ trách.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.
- Thành thạo phần mềm Microsoft Office.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu kiến thức về thị trường lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, am hiểu kiến thức về các sản phẩm dịch vụ của công ty
- Thành thạo phần mềm Microsoft Office.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu kiến thức về thị trường lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, am hiểu kiến thức về các sản phẩm dịch vụ của công ty
Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
- Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
- Được thưởng lễ tết theo quy định.
- Tham gia BHXH, chế độ đầy đủ.
- Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
- Được thưởng lễ tết theo quy định.
- Tham gia BHXH, chế độ đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI