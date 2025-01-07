Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường D1, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đảm bảo duy trì ổn định chất lượng dịch vụ bộ phận/dự án đươc phân công.

- Đề xuất, xây dựng phương án và kiểm soát cải tiến các sản phẩm dịch vụ của khối.

- Lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện kế hoạch đào tạo của khối.

- Giải quyết biến động nhân sự trong khối.

- Tham gia nghiên cứu sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.

- Tiếp nhận và xử lý các thông tin của phòng và các phòng ban liên quan.

- Kiểm soát hoạt động thuộc nhóm phụ trách.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.

- Thành thạo phần mềm Microsoft Office.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Am hiểu kiến thức về thị trường lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, am hiểu kiến thức về các sản phẩm dịch vụ của công ty

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

- Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.

- Được thưởng lễ tết theo quy định.

- Tham gia BHXH, chế độ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin