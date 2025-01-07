Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tháng/Quý/Năm • Bảo hiểm sức khỏe & kiểm tra sức khỏe hàng năm • Được tham gia chương trình đào tạo bài bản cùng những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng quản lý. • Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước • Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp & sáng tạo, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 25 - 45 tuổi

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý (trực tiếp và gián tiếp) đội ngũ từ 05-10 nhân viên trở lên

• Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm (Đại lý và Bancassurance), Tài chính ngân hàng, Giáo dục, Bán Lẻ, Bất động sản, Y tế - chăm sóc sức khỏe,... là một lợi thế

• Kỹ năng tuyển dụng, lãnh đạo và đào tạo đội nhóm

• Kỹ năng quản lý, tư vấn bán hàng & chăm sóc Khách hàng

• Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

• Thái độ làm việc tốt, có khả năng thích nghi cao

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: Trên 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin