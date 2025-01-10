Tuyển Quản lý Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 304 - 306 Đường số 1, Khu Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản lý Vận hành (Cấp bậc Phó phòng): Chịu trách nhiệm quản lý vận hành và đội ngũ Vận hành viên (Lễ tân) của một chi nhánh/trung tâm.

Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh của khách hàng. Đề xuất giải pháp tối ưu nhằm để khách hàng hài lòng dịch vụ của công ty:

Tham gia triển khai các nghiệp vụ nhân sự/Khách hàng/Học viên theo quy trình.

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Quản lý nhân viên cấp dưới, sắp xếp lịch làm việc.

Thực hiện báo cáo các công tác vận hành định kỳ theo ngày/tuần/ tháng/quý.

Thực hiện những nhiệm vụ khác theo như sắp xếp của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quản lý lễ tân trước đây trong các mô hình fitness là một lợi thế (tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương).

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng/tính tiền, phần mềm chấm công, phần mềm checkin.

Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ.

Khả năng giải quyết xung đột.

Sáng tạo, trung thực, nhanh nhẹn.

Kinh nghiệm duy trì một môi trường đặc biệt tập trung vào khách (customer centric).

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng thứ 13 (mặc định).

Thưởng lương tháng thứ 14-18 theo kết quả kinh doanh.

Thưởng cổ phần hàng năm.

Phụ cấp tiền gửi xe 100%.

Nghỉ 12 ngày phép 1 năm.

Nghỉ ngày sinh nhật: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật.

Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục.

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.

Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống.

Có HĐLĐ + BH thất nghiệp.

Đóng BHXH/BHYT 100% lương.

Chế độ ốm đau/thai sản/hôn hỉ/tang chế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

