Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. - Thưởng hiệu quả kinh doanh. - Làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, thân thiện. - Cơ hội tham gia đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm. - Chính sách mua hàng hấp dẫn dành cho nhân viên. - Tham gia các hoạt động thể thao, du lịch thường niên, sinh nhật., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng dịch vụ tại Care Center, quy trình sửa chữa, KPI hoạt động

- Điều phối công việc cho các nhân viên tại trung tâm

- Xử lý khiếu nại khách hàng, đề xuất hướng giải quyết phù hợp

- Kiểm soát quy trình sửa chữa, kiểm tra

- Đảm bảo quy trình xử lý với khách hàng được diễn ra đúng quy định và cam kết với Khách hàng

- Hướng dẫn nhân viên mới

- Triển khai các quy trình, quy định ban hành từ công ty

- Làm việc với hãng các vấn đề phát sinh.

- Báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất cải tiến

- Các công việc liên quan đến bảo hành, sửa chữa khác được phân công từ Ban quản lý

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí phó quản lý/quản lý trung tâm bảo hành trong ngành bán lẻ, chuỗi cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử.

- Có mindset Tận tâm mang đến trải nghiệm cho khách hàng.

- Có kỹ năng quan sát và giải quyết vấn đề, ra quyết định.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, hợp tác tốt liên phòng ban.

Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.