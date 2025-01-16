Tuyển Quản lý Công ty TNHH Telos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

TELOS cần tuyển vị trí Chuyên viên quản lý trải nghiệm học viên (Learner Success Manager), mô tả công việc bao gồm:

Xây dựng quy trình và điều phối nhân sự trong công tác hỗ trợ, tư vấn học viên; giám sát, đánh giá quá trình học tập

Xây dựng các chương trình, sự kiện giúp trải nghiệm học và phát triển của học viên trở nên tốt nhất

Lên kế hoạch và điều phối các hoạt động online và offline liên quan đến phát triển khóa học (Ví dụ: Webinar, Q&A Online, Workshop thiết kế, Cuộc thi,...)

Thực hiện các hoạt động chăm sóc sau khóa học và nhằm tạo mối quan hệ lâu dài, duy trì kết nối giữa học viên và trung tâm.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nên có background thuộc lĩnh vực Marketing/PR

Có kinh nghiệm làm ở các trường, trung tâm, tổ chức giáo dục là 1 điểm cộng

Có khả năng tổ chức hoạt động để nâng cao trải nghiệm học viên

Có Product design-driven mindset

Có hiểu biết về lĩnh vực UX/UI

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại Công ty TNHH Telos Thì Được Hưởng Những Gì

Học tập và được đào tạo để cập nhật các kỹ năng, công cụ hỗ trợ công việc

Công việc thử thách, nhưng sáng tạo và được khuyến khích thể hiện

Môi trường làm việc năng động, đề cao học tập, quy trình chỉn chu

Lương thỏa thuận (9 -12 triệu) (trao đổi và cân chỉnh dựa trên các hình thức làm việc)

Hệ thống làm việc hybrid và tôn trọng giá trị thời gian của nhân sự

Hưởng đầy đủ quyền lợi: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 12 ngày phép (không thủ tục nghỉ phép rườm rà), thưởng tết, thưởng khi làm việc hiệu quả

Được training thường xuyên, cung cấp sách liên quan đến ngành nghề, tăng cường kiến thức và kĩ năng

Có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tham gia các khóa học liên quan đến phát triển bản thân và công việc

Được đào tạo để trở thành nhân sự chuyên nghiệp, hiệu quả và khó thay thế

Khám phá khả năng qua những yêu cầu thực tế

Du lịch mỗi năm 1-2 lần

Thử việc tối đa 02 tháng. Thời gian thử việc có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu ứng viên có thành tích vượt bậc (lương thử việc bằng 85% lương cứng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Telos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin