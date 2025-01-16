Tuyển Quản lý Công ty TNHH Telos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Telos
- Hồ Chí Minh: 96 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
TELOS cần tuyển vị trí Chuyên viên quản lý trải nghiệm học viên (Learner Success Manager), mô tả công việc bao gồm:
Xây dựng quy trình và điều phối nhân sự trong công tác hỗ trợ, tư vấn học viên; giám sát, đánh giá quá trình học tập
Xây dựng các chương trình, sự kiện giúp trải nghiệm học và phát triển của học viên trở nên tốt nhất
Lên kế hoạch và điều phối các hoạt động online và offline liên quan đến phát triển khóa học (Ví dụ: Webinar, Q&A Online, Workshop thiết kế, Cuộc thi,...)
Thực hiện các hoạt động chăm sóc sau khóa học và nhằm tạo mối quan hệ lâu dài, duy trì kết nối giữa học viên và trung tâm.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm ở các trường, trung tâm, tổ chức giáo dục là 1 điểm cộng
Có khả năng tổ chức hoạt động để nâng cao trải nghiệm học viên
Có Product design-driven mindset
Có hiểu biết về lĩnh vực UX/UI
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và kỹ năng giải quyết vấn đề
Tại Công ty TNHH Telos Thì Được Hưởng Những Gì
Công việc thử thách, nhưng sáng tạo và được khuyến khích thể hiện
Môi trường làm việc năng động, đề cao học tập, quy trình chỉn chu
Lương thỏa thuận (9 -12 triệu) (trao đổi và cân chỉnh dựa trên các hình thức làm việc)
Hệ thống làm việc hybrid và tôn trọng giá trị thời gian của nhân sự
Hưởng đầy đủ quyền lợi: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 12 ngày phép (không thủ tục nghỉ phép rườm rà), thưởng tết, thưởng khi làm việc hiệu quả
Được training thường xuyên, cung cấp sách liên quan đến ngành nghề, tăng cường kiến thức và kĩ năng
Có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tham gia các khóa học liên quan đến phát triển bản thân và công việc
Được đào tạo để trở thành nhân sự chuyên nghiệp, hiệu quả và khó thay thế
Khám phá khả năng qua những yêu cầu thực tế
Du lịch mỗi năm 1-2 lần
Thử việc tối đa 02 tháng. Thời gian thử việc có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu ứng viên có thành tích vượt bậc (lương thử việc bằng 85% lương cứng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Telos
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI