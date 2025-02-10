Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 62 Đường Cách Mạng Tháng 8, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham mưu, xây dựng, cải tiến và tổ chức triển khai Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, Quy định 5S, Chính sách chất lượng, Sổ tay chất lượng và các tài liệu khác theo yêu cầu của ISO 9001
- Quản lý và đào tạo nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học. Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan.
- Tối thiểu kinh nghiệm 5 năm về lĩnh vực phụ trách, 3 năm kinh nghiệm quản lý cấp Phòng
Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
