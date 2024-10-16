Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH LA MILAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tô Ký, Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc thiết kế dự án đến khi thi công hoàn thiện dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí).

- Tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực liên quan đến công tác: pháp lý dự án, thiết kế và dự toán.

- Tiếp nhận toàn bộ thông tin từ dự án triển khai xuống các phòng ban.

- Quản lý team giám sát thi công, kỹ thuật.

- Kiểm tra và quản lý hồ sơ xây dựng, sửa chữa cải tạo, lắp đặt nội thất công trình đến khách hàng.

- Kiểm tra, duyệt các hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thi công.

- Xây dựng phương án, quy trình về việc thực hiện kiểm soát chi phí dự án theo bảng dự toán đã được duyệt.

- Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án. và thời gian thực hiện, đảm bảo về tiến độ và chất lượng khi bàn giao cho khách hàng.

- Tổng hợp, đánh giá và tham mưu cho Giám đốc trong việc giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan của công ty nhằm trển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất..

- Báo cáo và cập nhật tiến độ định kỳ.

- Lập biên bản nghiệm thu với khách hàng và nhà thầu.

- Kiểm tra, làm hồ sơ hoàn công.

- Giải quyết các vấn đề ngoài công trình cho nhân viên bên dưới.

- Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất, mỹ thuật, xây dựng dân dụng.

- 03 năm kinh nghiệm về giám sát thi công nội thất hoàn thiện và có ít nhất 3 năm quản lý đặt biệt là quản lý nhân sự, báo cáo và siết tiến độ công việc

- Ưu tiên ứng viên đã từng thi công căn hộ cao cấp, nhà phố, biệt thự.

- Ứng viên biết về triển khai bản vẽ 2D, dự toán

- Sức khỏe tốt, có thể đi công tác

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt.

- Khả năng giao tiếp, chịu được áp lực cao trong công việc, khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH LA MILAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20 - 25triệu/ tháng

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,

- Được hưởng các chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo Luật lao động. Đi du lịch 01 lần/năm

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LA MILAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin