Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ ANH THƯ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lầu 3, Toà Nhà Vinasinco, 62 Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Lập chiến lược kinh doanh tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho chi nhánh Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc

- Xem xét quy trình bán hàng hiện tại và đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu suất bán hàng/tiếp thị để đạt được mục tiêu lợi nhuận.

- Cung cấp cho đội ngũ bán hàng nội dung có cấu trúc để giúp họ thu hút khách hàng một cách hiệu quả.

- Tạo động lực và không ngừng đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng và tư duy kinh doanh của toàn đội ngũ.

- Thiết lập/theo dõi/ đánh giá/báo cáo các chỉ tiêu, doanh số KPI của nhân viên theo từng quý

-Thu thập dữ liệu từ nhóm tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng và Tiếp thị để tạo báo cáo hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng.

- Quản lý nhân viên và thúc đẩy các chương trình marketing để thu hút khách hàng tiềm năng.

- Báo cáo hàng tuần/tháng cho ban giám đốc công ty.

- Các công việc khác thuộc quản lý vận hành theo yêu cầu và quy định của công ty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ Cử nhân trở lên ngành quản trị kinh doanh, xây dựng, thiết kế kiến trúc hoặc ngành nghề khác liên quan, tuổi từ 28 -> 40 tuổi có kinh nghiệm làm quản lý, đào tạo, bán hàng....

- Ứng viên có kinh nghiệm trong hoạt động quản lý điều hành kinh doanh và tiếp thị từ 3 năm trở lên, có kinh nghiệm từ mảng bất động sản, nội thất khu đô thị là 1 lợi thế

- Yêu cầu: Tiếng Anh giao tiếp khá

- Có bằng Cử nhân về kinh doanh, tiếp thị hoặc lĩnh vực liên quan, có MBA là một điểm cộng.

- Năng lực cốt lõi, tối ưu được quá trình

- Có kỹ năng giao tiếp, phân tích, đàm phán giải quyết vấn đề

- Có kỹ năng làm việc nhóm, đào tạo training nhân viên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ ANH THƯ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 20 – 30 triệu + % hoa hồng theo chính sách kinh doanh

- Được 14 ngày phép năm. Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định. Các chế độ phúc lợi khác (du lịch, học các khoá nâng cao,...) theo quy chế Công ty.

- Thưởng tháng 13 theo tình hình lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực tế hàng năm. Thưởng nóng theo dự án mang về cho công ty.

Các chế độ khác sẽ được trao đổi kỹ khi pv trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ ANH THƯ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin