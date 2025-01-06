Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Bando Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Quản lý và điều hành các bộ phận:

• Nhân sự: Phụ trách quản lý các chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nhân viên.

• Tổng vụ: Giám sát các hoạt động hành chính văn phòng, cơ sở vật chất và công tác văn thư.

• Thu mua: Quản lý quá trình mua hàng, đàm phán với nhà cung cấp, đảm bảo nguồn cung ứng.

• Kế toán: Kiểm soát báo cáo tài chính, thu chi và lập kế hoạch tài chính.

• Thuế vụ: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế và tối ưu hóa chi phí thuế.

Tổng hợp, báo cáo:

• Thực hiện tổng hợp thông tin và các vấn đề liên quan từ các phòng ban.

• Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trên 5 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan đến hành chính, nhân sự và kế toán.

• Tiếng Anh lưu loát (Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Hàn).

• Kỹ năng quản lý, tổ chức công việc hiệu quả và làm việc độc lập.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy.

Quyền lợi:

Tại Công Ty TNHH Bando Vina Thì Được Hưởng Những Gì

