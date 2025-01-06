Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Bando Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Bando Vina
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty TNHH Bando Vina

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Bando Vina

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Quản lý và điều hành các bộ phận:
• Nhân sự: Phụ trách quản lý các chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nhân viên.
• Tổng vụ: Giám sát các hoạt động hành chính văn phòng, cơ sở vật chất và công tác văn thư.
• Thu mua: Quản lý quá trình mua hàng, đàm phán với nhà cung cấp, đảm bảo nguồn cung ứng.
• Kế toán: Kiểm soát báo cáo tài chính, thu chi và lập kế hoạch tài chính.
• Thuế vụ: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế và tối ưu hóa chi phí thuế.
Tổng hợp, báo cáo:
• Thực hiện tổng hợp thông tin và các vấn đề liên quan từ các phòng ban.
• Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trên 5 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan đến hành chính, nhân sự và kế toán.
• Tiếng Anh lưu loát (Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Hàn).
• Kỹ năng quản lý, tổ chức công việc hiệu quả và làm việc độc lập.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy.
Quyền lợi:

Tại Công Ty TNHH Bando Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bando Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bando Vina

Công Ty TNHH Bando Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ấp Thanh Phước, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

