Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Tuấn Lộc Commodities làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Tuấn Lộc Commodities
- Hồ Chí Minh: 362/14 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
• Tính lương: Tổng hợp ngày công; tính lương, thưởng và các đãi ngộ khác cho người lao động, gửi
cho phòng kế toán kiểm tra.
• Khai báo BHXH và thuế TNCN cho người LĐ. Chấp hành đúng quy định về BHYT, BHXH và nhanh
chóng hoàn tất các quy trình thủ tục tham gia, hưởng các chế độ đãi ngộ của người lao động.
• Cập nhật, duy trì hồ sơ nhân sự. Dự thảo các HĐLĐ và văn bản thay đổi công việc, mức lương,
khen thưởng, xử phạt và chấm dứt hợp đồng lao động.
• Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên. Phối hợp với các bộ phận liên quan, chọn
ra những ứng viên phù hợp.
• Onboard nhân sự mới. Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định
nhân sự của công ty.
• Tham gia xây dựng và cải tiến liên tục các quy trình và workflow hành chính – nhân sự. Hỗ trợ
các phòng ban xây dựng Mô tả công việc và KPI
• Tổ chức Year-end Party và Annual Company Trip
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có khả năng đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh
Tại Công Ty TNHH Tuấn Lộc Commodities Thì Được Hưởng Những Gì
