Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Tuấn Lộc Commodities làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Tuấn Lộc Commodities
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Tuấn Lộc Commodities

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Tuấn Lộc Commodities

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 362/14 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Tính lương: Tổng hợp ngày công; tính lương, thưởng và các đãi ngộ khác cho người lao động, gửi
cho phòng kế toán kiểm tra.
• Khai báo BHXH và thuế TNCN cho người LĐ. Chấp hành đúng quy định về BHYT, BHXH và nhanh
chóng hoàn tất các quy trình thủ tục tham gia, hưởng các chế độ đãi ngộ của người lao động.
• Cập nhật, duy trì hồ sơ nhân sự. Dự thảo các HĐLĐ và văn bản thay đổi công việc, mức lương,
khen thưởng, xử phạt và chấm dứt hợp đồng lao động.
• Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên. Phối hợp với các bộ phận liên quan, chọn
ra những ứng viên phù hợp.
• Onboard nhân sự mới. Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định
nhân sự của công ty.
• Tham gia xây dựng và cải tiến liên tục các quy trình và workflow hành chính – nhân sự. Hỗ trợ
các phòng ban xây dựng Mô tả công việc và KPI
• Tổ chức Year-end Party và Annual Company Trip

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên về Hành chính – Nhân sự
• Có khả năng đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Tuấn Lộc Commodities Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tuấn Lộc Commodities

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tuấn Lộc Commodities

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

