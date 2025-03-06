Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc
- Hồ Chí Minh: 140 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ chính:
●Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của công ty và phòng ban.
●Cam kết với các mục tiêu của mình đã đặt ra (theo phương pháp OKRs).
Nhiệm vụ chuyên môn:
●Tư vấn, đàm phán với KH để chốt deal ( Data direct có sẵn)
●Báo giá cho KH, theo dõi tiến độ lô hàng.
●Chăm sóc khách hàng (Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng)
●Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
●Triển khai các hoạt động liên quan đến marketing/quảng cáo/quảng bá.
●Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác trong công ty để đạt được mục tiêu chung.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
•Tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Logistics, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan.
•Có kinh nghiệm về logistics, chuỗi cung ứng, và quản lý đơn hàng.
•Có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
