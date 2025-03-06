Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

●Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của công ty và phòng ban.

●Cam kết với các mục tiêu của mình đã đặt ra (theo phương pháp OKRs).

Nhiệm vụ chuyên môn:

●Tư vấn, đàm phán với KH để chốt deal ( Data direct có sẵn)

●Báo giá cho KH, theo dõi tiến độ lô hàng.

●Chăm sóc khách hàng (Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng)

●Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

●Triển khai các hoạt động liên quan đến marketing/quảng cáo/quảng bá.

●Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác trong công ty để đạt được mục tiêu chung.