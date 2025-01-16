Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 Triệu

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng

Mức lương
Từ 500 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, tòa Center Building, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Từ 500 Triệu

- Quản lý hàng hóa:
+ Đề nghị, kiểm tra các đề nghị nhập/xuất kho hàng/đặt hàng mua
+ Quản lý hàng tồn kho: số lượng, chủng loại, hạn sử dụng, vòng quay
+ Chuẩn bị hồ sơ nhập/xuất hàng.
+ Kiểm kê hàng.
+ Định kỳ báo cáo hàng tồn kho.
- Hỗ trợ bán hàng:
+ Soạn thảo, lưu giữ hồ sơ kinh doanh; liên hệ với các đối tác để hoàn thiện hồ sơ, đôn đốc thu hồi hồ sơ kinh doanh.
+ Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ, cung cấp thông tin xuất hóa đơn bán hàng cho kế toán.
+ Theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ, lập kế hoạch thu nợ
+ Định kỳ báo cáo kết quả bán hàng, thực trạng công nợ, kết quả thu hồi hồ sơ kinh doanh
- Nhập liệu dữ liệu nhập/xuất hàng hóa, bán hàng, công nợ, hồ sơ kinh doanh lên phần mềm quản lý.

Với Mức Lương Từ 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-admin-sales-support-sales-associate-thu-nhap-tu-500-thang-tai-ha-noi-job309181
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Trên 500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH TabTab Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 5 Triệu Trade Intelligence
25 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trade Intelligence
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Kỹ thuật Lê Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty CP Kỹ thuật Lê Bình
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần The Best VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty cổ phần The Best VN
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ THÔNG MINH MINH HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ THÔNG MINH MINH HOÀNG
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH VIỆN GIỐNG CÂY TRỒNG SINH HỌC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIỆN GIỐNG CÂY TRỒNG SINH HỌC VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu Công ty TNHH Nguồn 22
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần công nghệ Ario làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Ario
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần ống đồng Toàn Phát Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần ống đồng Toàn Phát Pro Company
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI CHÂU Á
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN
Trên 1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THIÊN THÀNH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THIÊN THÀNH AN
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm