Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 Triệu

- Quản lý hàng hóa: + Đề nghị, kiểm tra các đề nghị nhập/xuất kho hàng/đặt hàng mua + Quản lý hàng tồn kho: số lượng, chủng loại, hạn sử dụng, vòng quay + Chuẩn bị hồ sơ nhập/xuất hàng. + Kiểm kê hàng. + Định kỳ báo cáo hàng tồn kho. - Hỗ trợ bán hàng: + Soạn thảo, lưu giữ hồ sơ kinh doanh; liên hệ với các đối tác để hoàn thiện hồ sơ, đôn đốc thu hồi hồ sơ kinh doanh. + Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ, cung cấp thông tin xuất hóa đơn bán hàng cho kế toán. + Theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ, lập kế hoạch thu nợ + Định kỳ báo cáo kết quả bán hàng, thực trạng công nợ, kết quả thu hồi hồ sơ kinh doanh - Nhập liệu dữ liệu nhập/xuất hàng hóa, bán hàng, công nợ, hồ sơ kinh doanh lên phần mềm quản lý.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI