Tuyển Quản lý kinh doanh SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

SUN WORLD HOLDING
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại SUN WORLD HOLDING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho toàn các ĐVTV Sun World nhằm đạt kế hoạch về doanh thu và nhiệm vụ trọng tâm công việc đã được giao;
Xây dựng và thực hiện triển khai chính sách bán hàng, kế hoạch kinh doanh và chương trình hành động trong năm; chính sách chăm sóc khách hàng cho các sản phẩm vui chơi, giải trí thuộc hệ thống Sun World;
Xây dựng và phát triển các kênh bán hàng (Kênh bán hàng qua Đại lý, các Công ty Lữ hành, Online - OTA và bán trực tiếp) cho các công viên/khu du lịch của Sun World;
Xây dựng và triển khai thực hiện công tác Xúc tiến/Quảng bá du lịch với Tổng Cục du lịch/Sở Du lịch/Trung tâm;
Xúc tiến du lịch địa phương thông qua việc tham gia Hội chợ du lịch/Roadshow; Tiếp đón các đoàn Famtrip/Presstrip/Khảo sát đến từ các đối tác Lữ hành/Doanh nghiệp/Sở Du lịch/Tổng Cục Du lịch;
Phối hợp cùng ĐVTV thường xuyên theo dõi/ đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh; các chính sách bán hàng; các chương trình khuyến mãi và có kế hoạch/ hành động phù hợp;
Phối hợp với Ban Marketing và các ĐVTV trong công tác quảng bá, truyền thông các sản phẩm của Sun World đến khách hàng;
Thực hiện các công tác liên quan đến quản trị toàn hệ thống của Ban Kinh Doanh
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của lãnh đạo tại từng thời điểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế/Kinh doanh/Du lịch/Ngoại ngữ;
Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực chuyên môn về Kinh doanh/Dịch vụ/Du lịch;
Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) khá/giỏi trở lên;
Ưu tiên giọng nói phát âm rõ ràng/truyền cảm;
Có thể đi công tác thường xuyên ở Phú Quốc và các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Nam.

Tại SUN WORLD HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Sun World là Tập đoàn vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam với môi trường vô cùng năng động, chuyên nghiệp và phát triển không ngừng với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đến với Sun World, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi như:
Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo các phụ cấp ăn ca, gửi xe...;
Có lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc;
Thưởng chất lượng kinh doanh, dịch vụ hàng tháng;
Được đóng bảo hiểm đầy đủ và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare;
Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV;
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục;
Có chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp căn hộ thương mại (100% giá trị) đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUN WORLD HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SUN WORLD HOLDING

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 36 - 38 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

