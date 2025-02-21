Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,500 USD

• Phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh để đạt doanh số & KPI.

• Nắm bắt xu hướng ngành, tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.

• Xây dựng - quản lý - đào tạo đội ngũ kinh doanh xuất sắc.

• Tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, giám sát hiệu quả làm việc của đội ngũ sales.

• Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng, NPP, đại lý.

• Giám sát việc thực thi nội quy, CTKM, tuyến bán hàng của NVBH.

• Làm việc trực tiếp với NPP/Đại lý về chỉ tiêu bán hàng theo tuần/tháng.

• Báo cáo trực tiếp CEO/Giám đốc Kinh doanh.