Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 6/2 Nguyễn Tuyển, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Từ 1,500 USD
• Phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh để đạt doanh số & KPI.
• Nắm bắt xu hướng ngành, tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.
• Xây dựng - quản lý - đào tạo đội ngũ kinh doanh xuất sắc.
• Tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, giám sát hiệu quả làm việc của đội ngũ sales.
• Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng, NPP, đại lý.
• Giám sát việc thực thi nội quy, CTKM, tuyến bán hàng của NVBH.
• Làm việc trực tiếp với NPP/Đại lý về chỉ tiêu bán hàng theo tuần/tháng.
• Báo cáo trực tiếp CEO/Giám đốc Kinh doanh.
Với Mức Lương Từ 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, nhiệt huyết, chịu được áp lực.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và lãnh đạo xuất sắc.
- Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
