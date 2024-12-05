Tuyển Sales Manager Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10A Trương Công Định, P14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và Công ty về hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh.

- Phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.

- Xây dựng, triển khai và kiểm soát các phương án, kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm với các Sản Phẩm của công ty để đảm bảo mục tiêu doanh thu được giao.

- Đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh thu và kế hoạch phát triển kinh doanh.

- Đưa ra các chiến lược hợp lý để đẩy mạnh doanh số cho team.

- Chịu trách nhiệm xây dựng, đào tạo hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng.

- Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường, nghiên cứu và tìm kiếm các kênh bán hàng hiệu quả, các kênh bán hàng mới.

- Đề xuất phát triển các sản phẩm mới có liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty bán hàng thương mại điện tử, Tivi, máy lạnh ........

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Kỹ năng quản lý, điều hành, giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả.

- Kỹ năng hoạch định chiến lược.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý bán hàng, chăm sóc KH...

- Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường; có mối quan hệ rộng.

- Đã có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, thành tích cao và đạt doanh số vượt chỉ tiêu.

Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000 + Commission (Trao đổi khi phỏng vấn)

- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám Đốc Kinh doanh

- Review lương 1 năm/lần hoặc theo theo năng lực thực tế

- BHXH, BHYT, BHTN,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân

- Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm (tối thiểu 1 lần/năm);

- Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, văn nghệ...), các hoạt động vui chơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

