Tuyển Sales Manager Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Sales Manager Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

Sales Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10A Trương Công Định, P14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và Công ty về hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh.
- Phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.
- Xây dựng, triển khai và kiểm soát các phương án, kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm với các Sản Phẩm của công ty để đảm bảo mục tiêu doanh thu được giao.
- Đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh thu và kế hoạch phát triển kinh doanh.
- Đưa ra các chiến lược hợp lý để đẩy mạnh doanh số cho team.
- Chịu trách nhiệm xây dựng, đào tạo hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng.
- Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường, nghiên cứu và tìm kiếm các kênh bán hàng hiệu quả, các kênh bán hàng mới.
- Đề xuất phát triển các sản phẩm mới có liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty bán hàng thương mại điện tử, Tivi, máy lạnh ........
-
..
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Kỹ năng quản lý, điều hành, giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả.
- Kỹ năng hoạch định chiến lược.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý bán hàng, chăm sóc KH...
- Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường; có mối quan hệ rộng.
- Đã có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, thành tích cao và đạt doanh số vượt chỉ tiêu.

Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000 + Commission (Trao đổi khi phỏng vấn)
- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám Đốc Kinh doanh
- Review lương 1 năm/lần hoặc theo theo năng lực thực tế
- BHXH, BHYT, BHTN,...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân
- Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm (tối thiểu 1 lần/năm);
- Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, văn nghệ...), các hoạt động vui chơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10A Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-manager-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job265939
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Sales Manager DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Tuyển Sales Manager Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Tuyển Sales Manager Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Đồng Tháp Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vung Ang II Thermal Power LLC
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vung Ang II Thermal Power LLC
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Tĩnh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Sales Manager DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Tuyển Sales Manager Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Tuyển Sales Manager Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Đồng Tháp Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vung Ang II Thermal Power LLC
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vung Ang II Thermal Power LLC
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Tĩnh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Manager Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Manager Ziku Global LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD Ziku Global LLC
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận Vung Ang II Thermal Power LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Mathnasium Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu HAHA Group
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm