Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lumiere Riverside, 628a Võ Nguyên Giáp, P. An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh., Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Sáng tạo nội dung trên hệ thống website, social media, ecommerce, PR và hệ thống ads networks Lập kế hoạch content marketing; Thực thi sáng tạo nội dung, đăng tải trên các kênh truyền thông online, kiểm soát thông tin và đánh giá hiệu quả hoạt động; Phân tích các nội dung từ đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp; Phối hợp làm việc với các thành viên trong đội Marketing để hoàn thành mục tiêu; Kết hợp làm việc với các bộ phận liên quan trong công ty; Làm việc với các đối tác để hoàn thành chiến dịch content marketing. Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường, cạnh tranh, hành vi người tiêu dùng để đề xuất các sáng kiến marketing phù hợp. Tham khảo các xu hướng content hiện đang nổi trội trên các nền tảng online và sáng tạo lại nội dung đảm bảo sự phù hợp về dịch vụ công ty đang kinh doanh. Kết hợp chỉnh sửa, quay các clip ngắn, đẩy mạnh content video trên các kênh social, đưa hình ảnh dịch vụ công ty đến đối tượng khách hàng mục tiêu.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy logic, có khả năng viết content cho sản phẩm App, Web Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng diễn xuất là một điểm cộng Có ít nhất 2 - 5 năm làm nhân viên truyền thông đa nền tảng, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường về Thể hình, Sắc đẹp, Sức khỏe, Phong cách sống, Giải trí là một điểm cộng. Có khả năng làm việc trong môi trường thay đổi nhanh và áp lực cao Ưu tiên chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13. Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ. Team building, nghỉ mát, các hoạt động vui chơi gắn kết nhân sự Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, từ thứ Hai – Thứ 6 Tập luyện Free tại hệ thông Chi nhánh Gym của Unity
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Lumiere Riverside, Tầng 5, 268 Võ Nguyên Giáp, P. An Phú, Q. 2, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

