Tuyển Social Content CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B3, Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

- Xây dựng kế hoạch social trên các platform (Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo...), kế hoạch KOLs theo chiến lược & định hướng và kế hoạch truyền thông của nhãn;

- Sáng tạo nội dung & định hướng thiết kế, sản xuất bao gồm always on content, livestream, định hướng KOLs, testimonial clips;

- Quản trị fanpage và các social platform khác;

- Theo dõi, thực hiện và đảm bảo tiến độ, báo cáo hiệu quả các chiến dịch social trong năm và các hoạt động tích hợp từ các chiến dịch IMC;

- Theo dõi, đo lường & đánh giá hiệu quả của hoạt động social định kỳ hàng tháng qua các KPI cụ thể;

- Theo dõi, cập nhật các xu hướng của thị trường, hành vi của người dùng trên môi trường social, báo cáo thông tin về các hoạt động của đối thủ cạnh tranh trên các social platform.

- Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Marketing/Ngữ văn/KHXH/Báo chí;

- 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing/ Social Content;

- Có kiến thức, kinh nghiệm quản lý page/kênh social và các hoạt động khác trên social platform;

- Là một người dùng năng động trên các social network & các hội nhóm, diễn đàn;

- Hiểu rõ & tuân thủ cá tính đặc trưng thương hiệu và khả năng điều chỉnh linh hoạt phong cách (style) giữa các thương hiệu khác nhau.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

Được xem xét tăng lương hàng năm;

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, tết dương lịch ( trị giá hiện kim);

Quà mừng quốc tế thiếu nhi, tết trung thu ( dành cho con CBNV);

Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim);

Quà chúc mừng sinh nhật ( trị giá hiện kim);

Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/ lần sinh;

Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;

Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;

Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

Được du lịch trong và ngoài nước ( tùy theo tình hình kinh doanh);

Được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen...

Và gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho CBNV Công ty.

