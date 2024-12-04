Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 đường số 38, phường An Khánh, Tp Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Khai thác và tái sử dụng nguồn video có sẵn, chỉnh sửa và biên tập nội dung cho phù hợp từng nền tảng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển mạng xã hội.

• Có kiến thức và hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội phổ biến.

• Có khả năng sáng tạo nội dung thu hút và phù hợp với đối tượng mục tiêu.

• Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

• Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm

- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần

- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)

- Được thưởng lễ tết, sinh nhật

- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật

- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty

- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh (tùy bộ phận)

- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...

- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

