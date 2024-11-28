Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH MAGIC EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY TNHH MAGIC EDUCATION
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 22 đường số 3, KDC City Land, Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận
Định hướng, xây dựng và phát triển kênh Tiktok, Youtube, Fanpage Facebook:
Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, viết kịch bản.
Kết hợp cùng team sản xuất quay, dựng Tiktok, Facebook, Youtube video
Tìm kiếm và liên kết với KOLs, KOCs phục vụ các chiến dịch truyền thông của tổ chức
Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức triển khai livestream trên tiktok, youtube, facebook
Xây dựng kế hoạch cho các sự kiện online, offline.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, giọng truyền cảm, phát âm rõ ràng, tự tin trước máy quay (Không được nói ngọng)
Ưu tiên các bạn am hiểu về tiếng anh PTE, du học, di trú và các quốc gia như Úc, Canada, Nz,...
Có kinh nghiệm trong việc tạo ra nội dung TikTok, youtube và hiểu biết về cách làm để tăng lượt theo dõi và tương tác.
Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video để tạo ra nội dung TikTok, youtube, facebook
Sáng tạo, năng động, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trình độ Tiếng Anh khá – tốt là một lợi thế
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung video, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Du học – Di trú.
Tại CÔNG TY TNHH MAGIC EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, tích cực.
Được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến và phát triển.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành.
Các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, hiếu hỉ, bảo hiểm đi lại và sức khỏe,...
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: Du lịch, teambuilding, sự kiện...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAGIC EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập