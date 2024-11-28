Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH MAGIC EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 22 đường số 3, KDC City Land, Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận

Định hướng, xây dựng và phát triển kênh Tiktok, Youtube, Fanpage Facebook:

Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, viết kịch bản.

Kết hợp cùng team sản xuất quay, dựng Tiktok, Facebook, Youtube video

Tìm kiếm và liên kết với KOLs, KOCs phục vụ các chiến dịch truyền thông của tổ chức

Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức triển khai livestream trên tiktok, youtube, facebook

Xây dựng kế hoạch cho các sự kiện online, offline.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giọng truyền cảm, phát âm rõ ràng, tự tin trước máy quay (Không được nói ngọng)

Ưu tiên các bạn am hiểu về tiếng anh PTE, du học, di trú và các quốc gia như Úc, Canada, Nz,...

Có kinh nghiệm trong việc tạo ra nội dung TikTok, youtube và hiểu biết về cách làm để tăng lượt theo dõi và tương tác.

Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video để tạo ra nội dung TikTok, youtube, facebook

Sáng tạo, năng động, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trình độ Tiếng Anh khá – tốt là một lợi thế

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung video, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Du học – Di trú.

Tại CÔNG TY TNHH MAGIC EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực

Môi trường làm việc năng động, tích cực.

Được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến và phát triển.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành.

Các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, hiếu hỉ, bảo hiểm đi lại và sức khỏe,...

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: Du lịch, teambuilding, sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAGIC EDUCATION

