Tuyển Social Media Hanwha Aero Engines Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Hanwha Aero Engines Company Limited
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lot CN1
- 02B
- 4
- 8, High
- tech industrial zone I, Hoa Lac hi
- tech park, Ha Bang commune, Thach That district, Hanoi city, Vietnam
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
• Letter in/ out, Company stamp management.
• Storage management (stationery control, uniform, others…)
• Access control (card issue/ management…)
• Support company event (preparation & welcome VIP)
• Other General Affairs tasks.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• University graduated (Major in Economics, Law, Human Resources or related is preferred)
• Experience: Welcome Fresher. Candidates with experience in Administration is preferred
• Good at English
• Living near company is preferred
BENEFIT
• High technology & dynamic working environment.
• Accident and health insurance
• Competitive salary and attractive welfares
Tại Hanwha Aero Engines Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hanwha Aero Engines Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
