Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH FPT DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Solution Architect Với Mức Lương Thỏa thuận

Là một IT Solution Architect tại FPT Digital, bạn sẽ gia nhập đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và đảm nhận vai trò thiết kế các giải pháp tiên tiến, đặc biệt là trong lộ trình chuyển đổi số. Công việc sẽ bao trùm nhiều lĩnh vực như hạ tầng, quản lý vận hành CNTT, mạng, an ninh, phần cứng, và có thể được triển khai cho cả hệ thống tại chỗ hoặc trên nền tảng đám mây.

Phát triển và thiết kế các giải pháp đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của khách hàng;

Thiết kế kiến trúc hệ thống CNTT, bao gồm hạ tầng, phần cứng, máy chủ, mạng, ITSM, bảo mật, v.v. để đảm bảo các sáng kiến chuyển đổi số được thực hiện hiệu quả và linh hoạt;

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác công nghệ để chọn ra những giải pháp tối ưu, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng;

Phân tích chi phí và lợi ích của các sáng kiến để đảm bảo giải pháp đề xuất mang lại giá trị cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật, Toán học hoặc các ngành liên quan, với thành tích học tập xuất sắc;

Có kinh nghiệm trong vai trò Kiến trúc sư giải pháp hoặc Pre-sales tại các công ty công nghệ;

Ưu tiên ứng viên có 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ;

Hiểu biết về các tiêu chuẩn CNTT như TOGAF, NIST là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH FPT DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu suất công việc;

Chế độ nghỉ phép và điều kiện làm việc tuân thủ quy định pháp luật lao động Việt Nam;

Bảo hiểm sức khỏe “FPT Care” do AON cung cấp (dành riêng cho nhân viên FPT);

Môi trường làm việc quốc tế, năng động, thân thiện;

Cơ hội phát triển liên tục các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm thông qua dự án và các khóa đào tạo chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FPT DIGITAL

