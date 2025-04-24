Tuyển Technical Leader Công ty TNHH Icetea Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Phát triển, bảo trì và tối ưu hóa các hệ thống vận hành sàn giao dịch tập trung (CEX), đảm bảo tính ổn định, bảo mật và hiệu suất cao.

Tham gia thiết kế, xây dựng các module giao dịch, quản lý tài khoản, xử lý lệnh, ví điện tử và các tính năng liên quan đến vận hành sàn.

Hỗ trợ triển khai và vận hành các quy trình xử lý giao dịch, thanh khoản, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định.

Phối hợp với các bộ phận khác như QA, DevOps, Security để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và hiệu quả.

Giám sát, phân tích và xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành sàn.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng trên sàn.

Tham gia xây dựng tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và đào tạo nội bộ.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong phát triển phần mềm, ưu tiên ứng viên đã làm việc với các hệ thống sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX).

Hiểu biết sâu về các quy trình vận hành sàn CEX: xử lý lệnh, khớp lệnh, quản lý ví, bảo mật, quản lý rủi ro.

Thành thạo ít nhất một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình như Python, Java, Go, C++ hoặc tương tự.

Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL (MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB...).

Hiểu biết về các giao thức API (REST, WebSocket) và tích hợp hệ thống.

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile/Scrum là một lợi thế.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bảo mật hệ thống, blockchain basics hoặc smart contract.

Tại Công ty TNHH Icetea Software Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 45,000,000 VNĐ

Thưởng tháng 13

Hợp đồng lao động & BHXH theo quy định của pháp luật Việt Nam

12 ngày phép năm và các ngày nghỉ lễ theo quy định

Chính sách thưởng hấp dẫn (xét thưởng và tăng lương hàng năm, thưởng dự án, thưởng lễ/tết/sinh nhật,...)

Khám sức khỏe định kỳ và gói bảo hiểm cao cấp

Tea break, snack, team building, thể thao, esport, tiệc tùng không giới hạn

Môi trường năng động với sự hiện diện của các nhà sáng lập kỹ thuật và chuyên gia xây dựng doanh nghiệp có ảnh hưởng toàn cầu

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (9:00 – 18:00), nghỉ trưa từ 12:00 – 13:00

Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Icetea Software

