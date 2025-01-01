Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Làm việc Online tại nhà, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester

- Tiếp nhận các ca test/ demo đầu vào dành cho học viên tiếng Anh (Học sinh Tiểu học & Học sinh THCS). Hình thức: Online (qua zoom).

- Hướng dẫn học sinh làm bài test đầu vào.

- Test speaking 1-1 với học viên và đánh giá học viên ở trình độ tiếng Anh nào theo khung trình độ trung tâm đưa ra.

- Tham gia hỗ trợ nhận xét và tư vấn về trình độ của học sinh.

- Tham gia hỗ trợ học sinh khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy, Ngôn ngữ Anh.

- Tiếng Anh tốt, phát âm chuẩn, tương đương từ 6.0 speaking IELTS.

- Phát âm tốt, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương.

- Giao tiếp tự tin, năng lượng tích cực.

- Tính cách thân thiện, vui vẻ, kiên nhẫn, biết lắng nghe và tạo sự thoải mái cho học viên.

- Chăm chỉ, nhiệt tình.

- Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.

- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 30k-40k/giờ (Tuỳ năng lực) (lương sẽ được tính khi ca test thành công)

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và hướng dẫn khi làm việc.

- Làm việc môi trường chuyên nghiệp

- Có cơ hội trở thành giáo viên của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

