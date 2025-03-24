Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế, phát triển và duy trì test automation scripts cho mobile app (Appium) và web app (Cypress).

Xây dựng test cases và đảm bảo coverage tốt nhất cho hệ thống.

Phối hợp với developer, product owner, QA team để cải thiện chất lượng phần mềm.

Phân tích lỗi, báo cáo và theo dõi bug trên hệ thống.

Giao tiếp với team nội bộ & khách hàng bằng tiếng Anh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong automation testing.

Thành thạo Appium (test automation cho mobile).

Thành thạo Cypress (test automation cho web).

Tiếng Anh giao tiếp tốt (làm việc với khách hàng quốc tế).

ưu tiên : Kinh nghiệm làm việc trong dự án Fintech hoặc ví điện tử và

Hiểu biết về CI/CD pipelines trong test automation

Có mindset về quality assurance & test strategy.

