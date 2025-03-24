Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thiết kế, phát triển và duy trì test automation scripts cho mobile app (Appium) và web app (Cypress).
test automation scripts
mobile app
web app
Xây dựng test cases và đảm bảo coverage tốt nhất cho hệ thống.
test cases
coverage
Phối hợp với developer, product owner, QA team để cải thiện chất lượng phần mềm.
developer, product owner, QA team
Phân tích lỗi, báo cáo và theo dõi bug trên hệ thống.
Phân tích lỗi
bug
Giao tiếp với team nội bộ & khách hàng bằng tiếng Anh.
tiếng Anh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong automation testing.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
Thành thạo Appium (test automation cho mobile).
Appium
Thành thạo Cypress (test automation cho web).
Cypress
Tiếng Anh giao tiếp tốt (làm việc với khách hàng quốc tế).
Tiếng Anh giao tiếp tốt
ưu tiên : Kinh nghiệm làm việc trong dự án Fintech hoặc ví điện tử và
Hiểu biết về CI/CD pipelines trong test automation
Có mindset về quality assurance & test strategy.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE
