Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Phân tích & làm rõ các yêu cầu của dự án. Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm thử để thiết kế các trường hợp kiểm thử và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử. Phối hợp chặt chẽ với nhóm phát triển để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thực hiện tất cả các giai đoạn kiểm thử bao gồm Kiểm thử khói, Kiểm thử tích hợp, Kiểm thử hệ thống và Kiểm thử hồi quy. Thực hiện hầu hết các loại Kiểm tra bao gồm kiểm tra Chức năng, kiểm tra Bố cục/Giao diện người dùng và kiểm tra Nội dung. Báo cáo lỗi tìm thấy và kết quả kiểm tra. Báo cáo hàng tuần cho QC Manager về các vấn đề/vấn đề/rủi ro của dự án.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Kiến thức vững về các loại kiểm thử (kiểm thử chức năng, kiểm thử không chức năng, kiểm thử hồi quy, kiểm thử hiệu suất, kiểm thử bảo mật). Kỹ năng viết và duy trì test cases, test scripts và tài liệu kiểm thử. Kiến thức về CI/CD và quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum. Giải quyết vấn đề: Kỹ năng phân tích mạnh mẽ, chú ý đến chi tiết và khả năng khắc phục các vấn đề phức tạp. Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc. Làm việc nhóm: Khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm và hợp tác với các đội ngũ khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): 18.000.000 – 30.000.000 vnđ/ tháng Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế). Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP. Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc. Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

