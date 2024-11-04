Tuyển Tester CTCP Phần mềm SOFTMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Meco Complex ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

- Đọc, hiểu tài liệu dự án và lên kế hoạch test, thiết kế test case.

- Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm

- Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả Test cho các bên liên quan.

- Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng

phần mềm trước khi release

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu thích máy tính; công nghệ

- Có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm test các ứng dụng web, Mobile

- Có tư duy logic tốt. có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và nhiệt tình với công việc.

- Muốn xây dựng những sản phẩm, giải pháp lớn Made in Vietnam.

- Ưu tiên những ứng viên có khả năng BA và muốn trở thành BA

Quyền Lợi

- Lương cạnh tranh từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (Lương net thực tế)

- 13 tháng lương và thưởng cuối năm

- Du lịch, Team building thường xuyên

- Xét tăng lương hai lần / năm

- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đầy đủ, Bảo hiểm Bảo Việt toàn phần

- Làm việc từ thứ Hai đến tứ Sáu hàng tuần (Nghỉ full các thứ 7 và chủ nhật)

- Đào tạo và nâng cao trình độ nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

