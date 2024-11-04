Tuyển Tester CTCP Phần mềm SOFTMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CTCP Phần mềm SOFTMART
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CTCP Phần mềm SOFTMART

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Meco Complex ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Đọc, hiểu tài liệu dự án và lên kế hoạch test, thiết kế test case.
- Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm
- Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án.
- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả Test cho các bên liên quan.
- Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng
phần mềm trước khi release
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích máy tính; công nghệ
- Có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm test các ứng dụng web, Mobile
- Có tư duy logic tốt. có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và nhiệt tình với công việc.
- Muốn xây dựng những sản phẩm, giải pháp lớn Made in Vietnam.
- Ưu tiên những ứng viên có khả năng BA và muốn trở thành BA

Tại CTCP Phần mềm SOFTMART Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (Lương net thực tế)
- 13 tháng lương và thưởng cuối năm
- Du lịch, Team building thường xuyên
- Xét tăng lương hai lần / năm
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đầy đủ, Bảo hiểm Bảo Việt toàn phần
- Làm việc từ thứ Hai đến tứ Sáu hàng tuần (Nghỉ full các thứ 7 và chủ nhật)
- Đào tạo và nâng cao trình độ nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Phần mềm SOFTMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Office Tower - Meco Complex - Ngõ 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

