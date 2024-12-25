Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 800 USD

Mức lương Đến 800 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 800 USD

Tham gia dự án công nghệ TMĐT trên đa nền tảng Web, App (Android, IOS)

Thực hiện test sản phẩm trên Web, Mobile, test API,...

Lập kế hoạch test, viết kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu và môi trường test

Nghiên cứu yêu cầu, phân tích nghiệp vụ của sản phẩm

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các tài liệu khác có liên quan (nếu được yêu cầu)

Phân tích, theo dõi, và báo cáo kết quả test và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi lên Production

Nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình kiểm thử

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Đến 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử Viễn và các chuyên ngành liên quan

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc

Có kinh nghiệm test performance hoặc automation test là 1 lợi thế

Biết cách lập Test Plan, viết Test Case, Test Report

Có khả năng Manual Testing, DB Testing, API Testing

Nắm vững quy trình phát triển phần mềm Agile Scrum và các giai đoạn kiểm thử là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, cởi mở, thân thiện và kỹ năng làm việc nhóm tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tư duy logic tốt, nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Up to 800$ + Phụ cấp + Thưởng (thưởng dự án, thưởng lương tháng 13, thưởng theo tình hình kinh doanh...)

Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, chính sách thưởng hoa hồng, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin