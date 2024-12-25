Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 800 USD
Tham gia dự án công nghệ TMĐT trên đa nền tảng Web, App (Android, IOS)
Thực hiện test sản phẩm trên Web, Mobile, test API,...
Lập kế hoạch test, viết kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu và môi trường test
Nghiên cứu yêu cầu, phân tích nghiệp vụ của sản phẩm
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các tài liệu khác có liên quan (nếu được yêu cầu)
Phân tích, theo dõi, và báo cáo kết quả test và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi lên Production
Nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình kiểm thử
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Đến 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc
Có kinh nghiệm test performance hoặc automation test là 1 lợi thế
Biết cách lập Test Plan, viết Test Case, Test Report
Có khả năng Manual Testing, DB Testing, API Testing
Nắm vững quy trình phát triển phần mềm Agile Scrum và các giai đoạn kiểm thử là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, cởi mở, thân thiện và kỹ năng làm việc nhóm tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tư duy logic tốt, nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì
Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, chính sách thưởng hoa hồng, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI