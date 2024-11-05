Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 33 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động test cho sản phẩm, xây dựng test plan, test case, manual và automation test.

Hiểu các yêu cầu của dự án và xác định các yêu cầu kiểm thử/chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.

Kiểm thử dữ liệu và ứng dụng web (frontend, backend).

Xử lý hầu hết các nhiệm vụ kỹ thuật khó/phức tạp.

Xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ.

Phối hợp với quản lý dự án/nhóm phát triển/BA để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành IT hoặc chuyên ngành liên quan.

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Test bao gồm manual test và automation test.

Có các kỹ năng kiểm thử (xây dựng test plan, viết test cases, thực hiện test cases, phát hiện lỗi, viết báo cáo lỗi, kiểm tra lỗi)

Đã làm việc với quy trình phát triển phần mềm: Agile/Scrum; Waterfall

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Có kinh nghiệm sử dụng tool automation test như Selenium, JMeter, Appium, ...

Có kinh nghiệm sử dụng các tool load/performance test như JMetter, LoadRunner, ...

Có khả năng phân tích tốt và nhìn nhận vấn đề đa chiều

Có tư duy hệ thống và hiểu biết qui trình

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương thoả thuận

Thời gian làm việc linh hoạt, yêu cầu lên văn phòng 1- 2 ngày/tuần

Lương thưởng thứ 13

Môi trường trẻ, văn hóa đặc sắc;

Văn phòng hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế

Làm việc trong ngành hot nhất hiện nay;

Cơ hội được nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển

