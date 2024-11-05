Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 33 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động test cho sản phẩm, xây dựng test plan, test case, manual và automation test.
Hiểu các yêu cầu của dự án và xác định các yêu cầu kiểm thử/chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.
Kiểm thử dữ liệu và ứng dụng web (frontend, backend).
Xử lý hầu hết các nhiệm vụ kỹ thuật khó/phức tạp.
Xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ.
Phối hợp với quản lý dự án/nhóm phát triển/BA để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành IT hoặc chuyên ngành liên quan.
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Test bao gồm manual test và automation test.
Có các kỹ năng kiểm thử (xây dựng test plan, viết test cases, thực hiện test cases, phát hiện lỗi, viết báo cáo lỗi, kiểm tra lỗi)
Đã làm việc với quy trình phát triển phần mềm: Agile/Scrum; Waterfall
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
Có kinh nghiệm sử dụng tool automation test như Selenium, JMeter, Appium, ...
Có kinh nghiệm sử dụng các tool load/performance test như JMetter, LoadRunner, ...
Có khả năng phân tích tốt và nhìn nhận vấn đề đa chiều
Có tư duy hệ thống và hiểu biết qui trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận
Thời gian làm việc linh hoạt, yêu cầu lên văn phòng 1- 2 ngày/tuần
Lương thưởng thứ 13
Môi trường trẻ, văn hóa đặc sắc;
Văn phòng hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế
Làm việc trong ngành hot nhất hiện nay;
Cơ hội được nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33, ngõ 41 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

