Tuyển Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Xây dựng và thực hiện test case nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, sản phẩm trong lĩnh lực IOT, Sản phẩm gia dụng; Bếp từ, điều hòa, bình nước nóng,...

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ đại học các chuyên ngành Kỹ thuật

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm tương đương.

Am hiểu quy trình phát triển sản phẩm gia dụng

Biết cài đặt môi trường test, thực hiện test, khả năng phán đoán và phân tích lỗi.

Nắm vững các kiến thức nền tảng về thiết lập – xây dựng tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

Có khả năng xây dựng test plan, test case. Hiểu biết đầy đủ về các phương thức test.

Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.

Có kinh nghiệm trong test sản phẩm IOT, thiết bị gia dụng...

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh deal theo năng lực;

Thử việc hưởng 100% lương;

Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng;

Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm;

Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng;

Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building;

Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

