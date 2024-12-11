Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8B12, khu đô thị Mỹ Đình 1, tổ dân phố 8, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 25 Triệu

● Phân tích yêu cầu, tạo kế hoạch kiểm thử và phát triển các trường hợp kiểm thử

● Định nghĩa, triển khai chiến lược kiểm thử, thiết kế kiểm thử và thực hiện kiểm thử thủ công cũng như tạo kịch bản kiểm thử tự động cho các ứng dụng Web và Di động

● Thực hiện các bài kiểm tra và chứng minh rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu kiến trúc chính

● Chứng minh tính mở rộng và hiệu suất của phần mềm

● Hợp tác với các nhà phát triển và kỹ sư xác nhận

● Chuẩn bị báo cáo lỗi và báo cáo tiến độ kiểm thử cho Quản lý

● Hỗ trợ trong việc đào tạo/hướng dẫn các thành viên khác

● Kiểm thử hiệu suất Web và Kiểm thử bảo mật

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Từ 03 năm kinh nghiệm trong Kiểm thử Phần mềm hoặc vai trò tương tự

● Bạn yêu thích và có hiểu biết sâu sắc về QA

● Bạn hiểu các mục đích và phương pháp kiểm thử

● Có kiến thức tốt về kỹ năng kiểm thử (thiết kế kế hoạch kiểm thử và chiến lược kiểm thử, viết testcase, check list, opening bugs, verifying bugs)

● Có kinh nghiệm test đa nền tảng (Web, mobile, chormebook ...)

● Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile, nhanh nhẹn

● Có kinh nghiệm trong Kiểm thử Thủ công

● Kinh nghiệm trong kiểm thử API và truy vấn SQL là một lợi thế lớn

● Tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề

● Làm việc nhóm tốt

● Kỹ năng quản lý thời gian tốt

● Có kỹ năng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật - nghe và đọc (là một lợi thế)

● Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn upto 25M.

● Thời gian làm việc: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống linh hoạt (37,5 giờ mỗi tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu).

● Lương tháng 13, 14; nâng lương 2 lần/năm hoặc khi có thành tích xuất sắc.

● Kế hoạch thưởng lợi nhuận và thưởng hiệu suất.

● Hỗ trợ phí ăn trưa, đỗ xe miễn phí, trà, cà phê miễn phí...

● Tiệc sinh nhật / Tiệc chào mừng / Tiệc cuối năm / Ngày lễ.

● Đào tạo cho nhân viên (Kỹ năng kinh doanh / Kỹ năng kỹ thuật / BSE / PG / QC).

● Cung cấp thiết bị; màn hình làm việc.

● Hoạt động xây dựng đội nhóm bao gồm chuyến đi công ty hàng năm, tiệc tùng, và các phúc lợi hấp dẫn khác.

● Môi trường làm việc quốc tế và thân thiện với các chuyên gia Nhật Bản chuyên nghiệp và đồng nghiệp chân thành, cởi mở giúp bạn phát huy tối đa khả năng sáng tạo.

● Đào tạo đa dạng về công nghệ mới, thực hành tốt nhất và kỹ năng mềm.

● Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và ý tưởng mới.

● Hưởng các phúc lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI

