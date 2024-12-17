Tuyển Tester CÔNG TY TNHH R1 CONCEPTS VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY TNHH R1 CONCEPTS VIETNAM
Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: P507, Tầng 5, Sảnh A tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 18 Triệu
Review the product specification
Design test cases, preparing test data, perform test, and report bugs.
Execute testing tasks according to schedule and make sure of the quality of the product.
Track all the bugs and communicate issues to ensure their resolution before project release.
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
01+ years of experience as a Manual Test
Have knowledge of SQL language
Solid experience in creating test plans and designing test cases.
Experience in testing web applications.
Pay attention to details, good logic thinking.
Good knowledge of software testing process and testing methodologies.
Nice to have:
Be good at reading, writing English.
Have experience in ecommerce, logistic project is a plus.
Honest, humble and hard-working.
Errors can be clearly and accurately described, thinking skills, report writing and email communication.
Graduated IT major.
Have knowledge of SQL language
Solid experience in creating test plans and designing test cases.
Experience in testing web applications.
Pay attention to details, good logic thinking.
Good knowledge of software testing process and testing methodologies.
Nice to have:
Be good at reading, writing English.
Have experience in ecommerce, logistic project is a plus.
Honest, humble and hard-working.
Errors can be clearly and accurately described, thinking skills, report writing and email communication.
Graduated IT major.
Tại CÔNG TY TNHH R1 CONCEPTS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong team nhiều người giỏi, thân thiện và luôn sẵn lòng chia sẻ; Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên học hỏi và phát triển
Môi trường cởi mở, mọi ý kiến đều được lắng nghe, thân thiện, trẻ trung, thoải mái, chia sẻ, tạo điều kiện cùng nhau vượt qua mọi khó khăn
Bonus theo quý, 3 tháng 1 lần
Phụ cấp làm đêm ( nếu làm việc theo giờ Mỹ), không OT
Được nghỉ 02 ngày cuối tuần: Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định
Được gửi xe miễn phí tại tòa nhà
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thẻ bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt
Quan tâm, động viên đến đời sống tinh thần toàn bộ nhân viên: Happy hour hàng tuần, sinh nhật công ty, sinh nhật thành viên, best of month, ngày 8/3, ngày 1/6, tiệc cuối năm, ......
Trang thiết bị hiện đại, phục vụ công việc
Chế độ team building cho tất cả nhân viên
Môi trường cởi mở, mọi ý kiến đều được lắng nghe, thân thiện, trẻ trung, thoải mái, chia sẻ, tạo điều kiện cùng nhau vượt qua mọi khó khăn
Bonus theo quý, 3 tháng 1 lần
Phụ cấp làm đêm ( nếu làm việc theo giờ Mỹ), không OT
Được nghỉ 02 ngày cuối tuần: Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định
Được gửi xe miễn phí tại tòa nhà
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thẻ bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt
Quan tâm, động viên đến đời sống tinh thần toàn bộ nhân viên: Happy hour hàng tuần, sinh nhật công ty, sinh nhật thành viên, best of month, ngày 8/3, ngày 1/6, tiệc cuối năm, ......
Trang thiết bị hiện đại, phục vụ công việc
Chế độ team building cho tất cả nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH R1 CONCEPTS VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI