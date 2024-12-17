Tuyển Tester CÔNG TY TNHH R1 CONCEPTS VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P507, Tầng 5, Sảnh A tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 18 Triệu

Review the product specification

Design test cases, preparing test data, perform test, and report bugs.

Execute testing tasks according to schedule and make sure of the quality of the product.

Track all the bugs and communicate issues to ensure their resolution before project release.

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

01+ years of experience as a Manual Test

Have knowledge of SQL language

Solid experience in creating test plans and designing test cases.

Experience in testing web applications.

Pay attention to details, good logic thinking.

Good knowledge of software testing process and testing methodologies.

Nice to have:

Be good at reading, writing English.

Have experience in ecommerce, logistic project is a plus.

Honest, humble and hard-working.

Errors can be clearly and accurately described, thinking skills, report writing and email communication.

Graduated IT major.

Tại CÔNG TY TNHH R1 CONCEPTS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong team nhiều người giỏi, thân thiện và luôn sẵn lòng chia sẻ; Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên học hỏi và phát triển

Môi trường cởi mở, mọi ý kiến đều được lắng nghe, thân thiện, trẻ trung, thoải mái, chia sẻ, tạo điều kiện cùng nhau vượt qua mọi khó khăn

Bonus theo quý, 3 tháng 1 lần

Phụ cấp làm đêm ( nếu làm việc theo giờ Mỹ), không OT

Được nghỉ 02 ngày cuối tuần: Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định

Được gửi xe miễn phí tại tòa nhà

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thẻ bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt

Quan tâm, động viên đến đời sống tinh thần toàn bộ nhân viên: Happy hour hàng tuần, sinh nhật công ty, sinh nhật thành viên, best of month, ngày 8/3, ngày 1/6, tiệc cuối năm, ......

Trang thiết bị hiện đại, phục vụ công việc

Chế độ team building cho tất cả nhân viên

