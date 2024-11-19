Tuyển Công nghệ cao Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 390A Tổ 2 KP 3 Đình Phường Thái Hòa, TP Tân Uyên - tỉnh Bình Dương., Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.

Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

Ghi phiếu nhập và xuất kho.

Xuất hàng theo đúng phiếu xuất của kế toán kho và tuân thủ đúng quy trình xuất hàng, đảm bảo có đủ chữ ký người giao, người nhận trên phiếu xuất.

Tiến hành kiểm kê định kỳ toàn bộ hàng hóa.

Định kỳ báo cáo xuất - nhập - tồn vật tư và thanh phẩm tồn kho.

Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Kinh nghiệm 2 năm tại vị trí thủ kho doanh nghiệp sản xuất. (Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp ngành dệt may)

Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa.

Hiểu rõ về quy cách sản phẩm, quy trình xuất nhập tồn kho.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm quản lý.

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nguyên tắc, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ tùy năng lực + lương hiệu suất

• Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà nước, các chế độ đãi ngộ của công ty. Trợ cấp ăn ca, khám sức khỏe hàng năm, nghỉ mát, team building ....

• Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

