Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH MTV Chung Am Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH MTV Chung Am Vina
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết lập nội quy, quy định, quy trình an toàn lao động cho công trình xây dựng.
- Đảm bảo việc tuân thủ các qui định an toàn lao động trong công trình, kiểm tra môi trường làm việc, máy móc, đồng phục bảo hộ
- Đào tạo, hướng dẫn về ATLĐ & VSCN, huấn luyện tập huấn ATLĐ cho tất cả cán bộ quản lý và công nhân làm việc tại công trường hoặc CB ATLĐ tại từng dự án
- Giám sát việc thực hiện bảo hộ lao động của công nhân viên.
- Lập biên bản và cảnh báo hoặc đưa ra các hình thức phạt phù hợp đối với các trường hợp không tuân thủ ATLĐ và VSCN.
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam Tuổi: Trên 25 tuổi
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, bảo hộ lao động.
- Hiểu biết, có kinh nghiệm đào tạo an toàn, làm việc tại các công trình xây dựng
- Tin học VP: Word, exel, Power point.
- Ngoại ngữ: thành thạo Tiếng Anh
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm công trường, biết tiếng Hàn.
- Thật thà, nhanh nhẹn, chăm chỉ.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
- Được đóng Bảo hiểm theo luật lao động, luật Bảo hiểm
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, đào tạo, chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, , thành tích họp tập con em)
- Mức lương: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 3/67 Nguyễn Khả Trạc - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

