Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH MTV Chung Am Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết lập nội quy, quy định, quy trình an toàn lao động cho công trình xây dựng.

- Đảm bảo việc tuân thủ các qui định an toàn lao động trong công trình, kiểm tra môi trường làm việc, máy móc, đồng phục bảo hộ

- Đào tạo, hướng dẫn về ATLĐ & VSCN, huấn luyện tập huấn ATLĐ cho tất cả cán bộ quản lý và công nhân làm việc tại công trường hoặc CB ATLĐ tại từng dự án

- Giám sát việc thực hiện bảo hộ lao động của công nhân viên.

- Lập biên bản và cảnh báo hoặc đưa ra các hình thức phạt phù hợp đối với các trường hợp không tuân thủ ATLĐ và VSCN.

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

- Nam Tuổi: Trên 25 tuổi

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, bảo hộ lao động.

- Hiểu biết, có kinh nghiệm đào tạo an toàn, làm việc tại các công trình xây dựng

- Tin học VP: Word, exel, Power point.

- Ngoại ngữ: thành thạo Tiếng Anh

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm công trường, biết tiếng Hàn.

- Thật thà, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

- Được đóng Bảo hiểm theo luật lao động, luật Bảo hiểm

- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, đào tạo, chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, , thành tích họp tập con em)

- Mức lương: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

