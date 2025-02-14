Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Kế toán AGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 260 - 262 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán

Hỗ trợ lập và hoàn thiện báo cáo tài chính cuối tháng;

Thực hiện bút toán tổng hợp, nhập dữ liệu, kiểm tra công nợ;

Quản lý việc theo dõi hàng tồn kho hàng tháng;

Nộp các khoản thuế, phí bảo hiểm cho các cơ quan thuế/bảo hiểm ở địa phương;

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, kê khai thuế giá trị gia tăng;

Kiểm tra và đối chiếu nghĩa vụ thuế và bảo hiểm theo chu kỳ của từng khách hàng;

Hạch toán và đối chiếu những nghiệp vụ đơn giản như khoản mục tiền mặt, ngân hàng, khoản mục phải thu/phải trả;

Sắp xếp và quản lý chứng từ;

Những nhiệm vụ khác liên quan đến kế toán theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Kĩ năng vi tính văn phòng tốt (Microsoft Word, Excel, Powerpoint).

Siêng năng, định hướng chi tiết, có tinh thần tự cải thiện bản thân.

Có thể làm toàn thời gian trong quá trình thực tập.

Tại Công ty TNHH Kế toán AGS Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp hằng tháng cho thực tập sinh;

Cơ hội được đào tạo bởi đội ngũ chuyên viên Kế toán – Kiểm toán giàu kinh nghiệm;

Môi trường làm việc trẻ và năng động;

Hoạt động đội nhóm, team-building hàng quý, hàng năm;

Trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

