Tuyển Thực tập sinh kế toán [HN-Startup] JoyHub làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 - Tòa Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Hạch toán và nhập số liệu doanh thu các Dự án trong Công ty vào File Doanh thu hàng ngày.

- Báo cáo tài chính tồn quỹ, quản lý công nợ, quản lý thu chi hàng ngày.

- Theo dõi các khoản cần phải thu (công nợ) để liên hệ Đối tác và thu về cho Công ty, cần phải chi để báo cáo BGĐ.

- Xuất hóa đơn VAT, quản lý hóa đơn VAT đầu ra đầu vào của Công ty.

- Phối hợp với HCNS về chấm công và tính lương.

- Kết hợp với cấp trên thực hiện các công việc được giao xuống.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể đi làm luôn.

- Độ tuổi ứng viên từ 20 - 24 tuổi (sinh năm 2000 - 2004)

- Sử dụng thành các công cụ: Excel, Google Trang tính, Word.

- Theo học chuyên ngành Kế toán.

- Có kinh nghiệm làm việc trên 3 tháng là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, có kĩ năng giao tiếp làm việc với đối tác và khách hàng để thu hồi tiền về.

- Có laptop cá nhân.

Tại [HN-Startup] JoyHub Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp 3.000.000đ - 4.500.000đ/tháng (được offer tại buổi PV)

- Sau 2 tháng TTS được lên nhân viên chính thức:

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật: nghỉ phép 12 ngày/1 năm, thưởng lễ Tết, tháng lương thứ 13, đóng Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Bảo hiểm xã hội.

- Được quyền đề xuất các nguồn lực hỗ trợ, các giải pháp để hoàn thành công việc cho dự án.

- Môi trường startup với nhân sự genZ trẻ trung, năng động, sếp tâm lý, bánh kẹo trà sữa liên miên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại [HN-Startup] JoyHub

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin