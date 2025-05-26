Tuyển Thực tập sinh kế toán CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ Kế toán
Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Kế toán
Báo cáo Công việc cho kế toán tổng hợp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn sinh viên có niềm yêu thích và định hướng phát triển ngành nghề Kế toán
Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3- năm 4 có thể đi làm fulltime từ thứ hai đến thứ sáu (có thể linh động xin off khi bận học)
Có laptop cá nhân
Thực tập tối thiểu 3 tháng
Trách nhiệm, làm việc có kế hoạch
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu thực tập.
Chưa hỗ trợ phụ cấp.
Được tham gia trực tiếp vào các dự án trải nghiệm khách hàng của công ty,...
Được hướng dẫn viết báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Được tham gia các hoạt động văn nghệ, văn hóa phong trào cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG
