Tuyển Thực tập sinh kế toán CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ Kế toán

Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Kế toán

Báo cáo Công việc cho kế toán tổng hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn sinh viên có niềm yêu thích và định hướng phát triển ngành nghề Kế toán

Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3- năm 4 có thể đi làm fulltime từ thứ hai đến thứ sáu (có thể linh động xin off khi bận học)

Có laptop cá nhân

Thực tập tối thiểu 3 tháng

Trách nhiệm, làm việc có kế hoạch

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu thực tập.

Chưa hỗ trợ phụ cấp.

Được tham gia trực tiếp vào các dự án trải nghiệm khách hàng của công ty,...

Được hướng dẫn viết báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

Được tham gia các hoạt động văn nghệ, văn hóa phong trào cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG

