Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Group S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 250 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, Quận 3

Thực tập sinh kế toán

Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến kế toán.

+ Hỗ trợ công việc kế toán nội bộ (nhập liệu, hỗ trợ kiểm tra đối soát chứng từ…)

+ Hỗ trợ lập các báo cáo

+ Hỗ trợ xử lý chứng từ, sổ sách

+ Các công việc khác theo phân công

Yêu Cầu Công Việc

+ Các bạn sinh viên có niềm yêu thích và định hướng phát triển ngành nghề Kế toán

+ Ưu tiên các bạn sinh viên có thể đi làm fulltime từ thứ hai đến thứ sáu (có thể linh động xin off khi bận học)

+ Có laptop cá nhân

+ Thực tập tối thiểu 3 tháng

+ Trách nhiệm, làm việc có kế hoạch

Tại Công ty Cổ phần Group S Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến kế toán doanh nghiệp

+ Ký xác nhận thực tập

+ Phụ cấp xăng xe

+ Làm tốt có thưởng và có cơ hội được nhận chính thức sau khi tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Group S

