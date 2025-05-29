Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Group S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Group S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Group S
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Công ty Cổ phần Group S

Thực tập sinh kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Group S

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 250 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến kế toán.
+ Hỗ trợ công việc kế toán nội bộ (nhập liệu, hỗ trợ kiểm tra đối soát chứng từ…)
+ Hỗ trợ lập các báo cáo
+ Hỗ trợ xử lý chứng từ, sổ sách
+ Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Các bạn sinh viên có niềm yêu thích và định hướng phát triển ngành nghề Kế toán
+ Ưu tiên các bạn sinh viên có thể đi làm fulltime từ thứ hai đến thứ sáu (có thể linh động xin off khi bận học)
+ Có laptop cá nhân
+ Thực tập tối thiểu 3 tháng
+ Trách nhiệm, làm việc có kế hoạch

Tại Công ty Cổ phần Group S Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến kế toán doanh nghiệp
+ Ký xác nhận thực tập
+ Phụ cấp xăng xe
+ Làm tốt có thưởng và có cơ hội được nhận chính thức sau khi tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Group S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Group S

Công ty Cổ phần Group S

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-ke-toan-thu-nhap-thoa-thuan-thuc-tap-tai-ho-chi-minh-job360815
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Cong ty TNHH VBP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Cong ty TNHH VBP
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MENAS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính HT&A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính HT&A
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Savills (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Savills (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ES VIỆT NAM
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Công nghệ F2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty TNHH Công nghệ F2
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH CHINA EQUIPMENT GROUP (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH CHINA EQUIPMENT GROUP (VIETNAM)
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Savills Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Ecovista làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ecovista
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AU-AVAGO CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công Ty Cổ Phần ST Decor
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DELFI TECHNOLOGIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DELFI TECHNOLOGIES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ ĐỒNG THẮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ ĐỒNG THẮNG
1 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH YETO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH YETO
0.5 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP TIM CORP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm