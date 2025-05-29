Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Group S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Group S
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 250 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến kế toán.
+ Hỗ trợ công việc kế toán nội bộ (nhập liệu, hỗ trợ kiểm tra đối soát chứng từ…)
+ Hỗ trợ lập các báo cáo
+ Hỗ trợ xử lý chứng từ, sổ sách
+ Các công việc khác theo phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Các bạn sinh viên có niềm yêu thích và định hướng phát triển ngành nghề Kế toán
+ Ưu tiên các bạn sinh viên có thể đi làm fulltime từ thứ hai đến thứ sáu (có thể linh động xin off khi bận học)
+ Có laptop cá nhân
+ Thực tập tối thiểu 3 tháng
+ Trách nhiệm, làm việc có kế hoạch
Tại Công ty Cổ phần Group S Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến kế toán doanh nghiệp
+ Ký xác nhận thực tập
+ Phụ cấp xăng xe
+ Làm tốt có thưởng và có cơ hội được nhận chính thức sau khi tốt nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Group S
