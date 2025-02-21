Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Ecovista làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trợ cấp thực tập theo năng lực và dự án thực tế. Được đào tạo, hướng dẫn và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong ngành xây dựng, thi công và cung cấp vật liệu. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập. Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Cung cấp thông tin, giá cả về các sản phẩm vật liệu xây dựng và dịch vụ thi công của công ty cho khách hàng.

Tiến hành tìm kiếm vật liệu từ các nhà cung cấp và lên bảng dự trù chi phí, giá cả

Làm hồ sơ giấy tờ kinh doanh: báo giá, đơn mua hàng, hợp đồng, ...

Thực hiện báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp và phòng ban nhân sự

Các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Xây dựng, Vật liệu Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, tính toán nhanh nhẹn.

Tư duy sáng tạo, chịu khó học hỏi

Có tính chủ động cao trong công việc và báo cáo công việc

Thành thạo Word, Excel

Được hướng dẫn đi khảo sát công trình, có tinh thần học hỏi.

Tuân thủ thời gian làm việc.

Tại Công Ty TNHH Ecovista Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ecovista

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin