Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Ecovista làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH Ecovista
- Hồ Chí Minh: Lê Quang Định, phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing cho các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến môi trường.
Tham gia sản xuất nội dung marketing đa dạng: bài viết, hình ảnh, video cho website và các kênh social media của công ty
Hỗ trợ quản lý và phát triển nội dung cho các trang mạng xã hội của công ty
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện marketing, triển lãm, hội thảo liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty
Tham gia các hoạt động SEO, xây dựng và tối ưu hóa nội dung để tăng lượng truy cập website.
Hỗ trợ xây dựng dự án theo đầu mục website để triển khai content SEO
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông.
Kỹ năng viết lách tốt
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về content social, content SEO
Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế: Canva, Photoshop,....
Kỹ năng quay dựng, chỉnh sửa video cơ bản.
Chủ động, nhiệt tình, ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách mới
Tuân thủ nội quy công ty, giờ giấc làm việc và đúng deadline.
Tại Công Ty TNHH Ecovista Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về marketing trong lĩnh vực môi trường
Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức marketing vào các dự án thực tế
Làm việc trong môi trường năng động.
Được hỗ trợ bởi những người có kinh nghiệm.
Có cơ hội được nhận vào làm việc chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Hỗ trợ các công việc khác nếu cần phục vụ cho mục đích học tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ecovista
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI