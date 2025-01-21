Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Ecovista làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lê Quang Định, phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing cho các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến môi trường.

Tham gia sản xuất nội dung marketing đa dạng: bài viết, hình ảnh, video cho website và các kênh social media của công ty

Hỗ trợ quản lý và phát triển nội dung cho các trang mạng xã hội của công ty

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện marketing, triển lãm, hội thảo liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty

Tham gia các hoạt động SEO, xây dựng và tối ưu hóa nội dung để tăng lượng truy cập website.

Hỗ trợ xây dựng dự án theo đầu mục website để triển khai content SEO

Yêu Cầu Công Việc

Yêu thích cảnh quan, cây xanh

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông.

Kỹ năng viết lách tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về content social, content SEO

Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế: Canva, Photoshop,....

Kỹ năng quay dựng, chỉnh sửa video cơ bản.

Chủ động, nhiệt tình, ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách mới

Tuân thủ nội quy công ty, giờ giấc làm việc và đúng deadline.

Quyền Lợi Được Hưởng

Hỗ trợ chi phí thực tập theo năng lực

Được đào tạo chuyên sâu về marketing trong lĩnh vực môi trường

Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức marketing vào các dự án thực tế

Làm việc trong môi trường năng động.

Được hỗ trợ bởi những người có kinh nghiệm.

Có cơ hội được nhận vào làm việc chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Hỗ trợ các công việc khác nếu cần phục vụ cho mục đích học tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

