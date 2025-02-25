Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Đưa ra ý tưởng, tạo nội dung thu hút, sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.
Lên lịch đăng bài, quản lý các nền tảng MXH: Facebook, Tiktok, Youtube, Thread... và tương tác với khách hàng.
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.
Thiết kế banner, ảnh bìa, infographic,landing page...
Tham gia các sự kiện marketing, chạy quảng cáo.
Quay video ngắn, dựng phim quảng cáo.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận marketing.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang cần học việc.
Có đam mê với marketing kỹ thuật số, đặc biệt là digital marketing
Có khả năng sáng tạo nội dung thu hút, phù hợp với định hướng thương hiệu.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Được đào tạo kỹ năng thực chiến.
Tham gia vào các dự án, qua đó được bồi dưỡng kỹ năng thực tế của nghề Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đội Cấn - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

