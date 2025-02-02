Tuyển Thực tập sinh Marketing Cổ Phần dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Cổ Phần dược phẩm Sakura
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Việt Đức, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chạy quảng cáo Facebook Ads, GG...chi tiết với chiến dịch Marketing của công ty
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo ( bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng
Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch.
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của cá
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đã học xong chương trình học chỉ còn làm luận, đang chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp và có thể đi làm full-time
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có tư duy làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, nhiệt tình có trách nhiệm với công việc
Có laptop làm việc
Tại Cổ Phần dược phẩm Sakura Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 5.000.000 + thưởng + %hh + phụ cấp (gửi xe và điện thoại), (thu nhập từ 8.000.000 - 12.000.000đồng/tháng), theo năng lực và doanh số
Được học hỏi về Marketing chạy Ads, đào tạo bài bản từ đầu
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2-3 tháng thực tập
Được làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của công ty
Môi trường làm việc trẻ thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổ Phần dược phẩm Sakura
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
