Tuyển Thực tập sinh Marketing Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Shophouse Mộc Lan 6

- 12, Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Với vị trí Intern Marketing bạn sẽ được định hướng, được đào tạo và được thử sức ở các vị trí công việc khác nhau để tìm ra công việc phù hợp với năng lực, đam mê của bản thân.
Đầu tiên là Social Media
Lên kế hoạch, quản lý và sản xuất nội dung trên các nền tảng Social Media như Facebook, Instagram, Tiktok...
Phối hợp cùng các bộ phận khác để sản xuất, triển khai các chiến dịch truyền thông
Quản lý tài nguyên trên nền tảng Social Media
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch trên nền tảng Social Media
Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý
Tiếp theo là Ecommerce
Lên kế hoạch, quản lý và triển khai các chương trình Marketing
Quản lý cập nhật nội dung, hình ảnh, giá bán, tồn kho... sản phẩm
Cập nhật thông tin chính sách từ các sàn TMĐT để kịp thời điều chỉnh tối ưu gian hàng
Trực tiếp làm việc với KAM để đăng ký tham gia các chương trình
Lập báo cáo và phân tích chỉ số vận hành của sàn TMĐT
Làm việc với đối tác Affiliate KOL/KOC để hợp tác phát triển gia tăng doanh số
Chưa hết đâu!!! Vẫn còn Advertising
Triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads/Tiktok Ads
Vẫn còn nữa, nhưng thôi JD dài quá rồi!!!! Việc thì không thiếu, cơ hội không thiếu, quan trọng là bản thân bạn muốn học cái gì và làm được cái gì?

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sinh viên chuẩn bị hoặc vừa tốt nghiệp đang mông lung về Marketing, muốn được thực chiến Marketing
Các bạn năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao, có tham vọng phát triển trong ngành Marketing và trở thành Leader/ Manager
Thích ứng nhanh với yêu cầu công việc liên tục thay đổi

Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm Thì Được Hưởng Những Gì

Được học và làm việc trực tiếp với các quản lý đã có nhiều kinh nghiệm trong mảng Digital Marketing
Được học và làm tại môi trường năng động, start-up nhưng chuyên nghiệp với KPIs, quy trình, hệ thống chuyên nghiệp
Sau quá trình Intern thành công sẽ được nhận làm nhân viên chính thức để học hỏi và thể hiện năng lực nhiều hơn
Lương, thưởng theo năng lực (Lương cứng + Commision + Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe)
Thưởng tháng lương thứ 13, hàng năm đi du hí, hàng tháng đi ăn chơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

