Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2 Toà CT1A, Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Seeding comment, tương tác trên các kênh fanpage, group Facebook, và các diễn đàn mẹ & bé.
Xây dựng và sử dụng tài khoản ảo để đẩy mạnh độ nhận diện thương hiệu.
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học các ngành về marketing, nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có laptop
- Chỉ tuyển làm full time
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có laptop
- Chỉ tuyển làm full time
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ dấu mộc và xác nhận kiến tập, thực tập.
- Được hướng dẫn và đào tạo kiến thức về Marketing (đặc biệt là Content, thiết kế, quay dựng).
- Trợ cấp: Trao đổi khi phỏng vấn
- Được hướng dẫn và đào tạo kiến thức về Marketing (đặc biệt là Content, thiết kế, quay dựng).
- Trợ cấp: Trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI