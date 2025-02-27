Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Toà CT1A, Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Seeding comment, tương tác trên các kênh fanpage, group Facebook, và các diễn đàn mẹ & bé.

Xây dựng và sử dụng tài khoản ảo để đẩy mạnh độ nhận diện thương hiệu.

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học các ngành về marketing, nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có laptop

- Chỉ tuyển làm full time

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ dấu mộc và xác nhận kiến tập, thực tập.

- Được hướng dẫn và đào tạo kiến thức về Marketing (đặc biệt là Content, thiết kế, quay dựng).

- Trợ cấp: Trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM

