Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT KAMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định xu hướng và nhu cầu của khách hàng.

Lên kế hoạch và tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng cao trên nhiều nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội, email marketing,...)

Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing nội dung, báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các hoạt động marketing.

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các blogger, influencer để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Quản lý ngân sách và thời gian hiệu quả cho các dự án nội dung marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Có khả năng viết tốt, sáng tạo và truyền đạt thông tin hiệu quả.

Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.

Thành thạo các công cụ marketing online (Google Analytics, Facebook Insights,...)

Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập cũng như nhóm.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.

Có đam mê với marketing nội dung và cập nhật xu hướng mới.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT KAMA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT KAMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin