Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 52 - 10 Triệu

Mức lương 52 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa An Bình City, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm

Chịu trách nghiệm xây dựng và quản lý các Group, Fanpage của dự án.

Chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads cho các chiến dịch Marketing của công ty.

Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu sản phẩm, công ty trên các kênh truyền thông digital.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng dự án yêu cầu.

Biết photoshop ảnh và cắt ghép video cơ bản

Tốt nghiệp CĐ, ĐH, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử, Thiết kế đồ họa.

Làm việc full-time tại văn phòng công ty: Phạm Hùng và Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Có xe riêng chủ động đi lại và có laptop cá nhân.

Ưu tiên ứng viên là người có kinh nghiệm làm việc (Chưa có kinh nghiệm sẽ trao đổi lương cụ thể khi phỏng vấn)

Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập sinh/Thử việc thu nhập 5.200.000 + Thưởng + Hoa hồng, chính thức lên 6.00.000 - 10.000.000 + Thưởng + Hoa hồng

Thời gian làm việc 8h20 - 17h30, tháng nghỉ 5 ngày tự chọn

Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực - tư duy và các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..

Chỗ gửi xe miễn phí.

Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.

Văn phòng làm việc được thiết kế hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái.

Lộ trình thăng tiến sau 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

