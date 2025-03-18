Tuyển Thực tập sinh Marketing UPTIK COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại UPTIK COMPANY LIMITED
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 24 Ta Hien, Thanh My Loi Ward, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Hỗ trợ giao tiếp đơn giản trên Kakaotalk với các công ty Hàn Quốc.
Kakaotalk
Hỗ trợ Sub-PM nâng cấp Naver Blog của công ty.
Sub-PM
Naver Blog
Làm việc với Content Writer người Việt để đăng bài trên các nền tảng Naver khác nhau.
Content Writer
Naver
Báo cáo công việc cho:
Sub Project Manager (Người Việt)
Sub Project Manager
COO (Người Hàn)
COO
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại UPTIK COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại UPTIK COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
