Tuyển Thực tập sinh Marketing UPTIK COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 Ta Hien, Thanh My Loi Ward, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ giao tiếp đơn giản trên Kakaotalk với các công ty Hàn Quốc.

Kakaotalk

Hỗ trợ Sub-PM nâng cấp Naver Blog của công ty.

Sub-PM

Naver Blog

Làm việc với Content Writer người Việt để đăng bài trên các nền tảng Naver khác nhau.

Content Writer

Naver

Báo cáo công việc cho:

Sub Project Manager (Người Việt)

Sub Project Manager

COO (Người Hàn)

COO

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc: Có khả năng tiếng Hàn ở mức cơ bản đến trung bình (Không yêu cầu chứng chỉ TOPIK).

Bắt buộc

Không yêu cầu chứng chỉ TOPIK

Ưu tiên

Thành thạo tiếng Anh.

Có kinh nghiệm làm việc với người Hàn trên Naver Blog, KakaoTalk, v.v.

Naver Blog, KakaoTalk

Tại UPTIK COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

1,5 triệu VND/tháng + 0,5 triệu VND/tháng (phụ cấp ăn trưa)

1,5 triệu VND/tháng

0,5 triệu VND/tháng

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tập của trường

Cơ hội được cân nhắc lên vị trí nhân viên chính thức (bán thời gian/toàn thời gian)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại UPTIK COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin