Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thuận An
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng: Thiết kế và lên nội dung, tạo nguồn, liên hệ sơ vấn ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn, lên lịch cho các sự kiện tuyển dụng
- Báo cáo & nhập liệu, ...
- Hỗ trợ điều phối, hướng dẫn ứng viên/ nhân viên mới
- Hỗ trợ lên kế hoạch & điều phối sự kiện nội bộ (set up khu vực, hướng dẫn/hỗ trợ ứng viên/nhân viên, chụp ảnh,...)
- Các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3, năm 4 thuộc các trường Đại học/Cao đẳng.
- Có khả năng sử dụng các phần mềm Canva, Microsoft Office
- Có tinh thần chủ động, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt
- Thời gian làm việc linh hoạt yêu cầu tối thiểu 4 buổi/ tuần
Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ giấy xác nhận thực tập + Đóng mộc theo mẫu của công ty
- Hỗ trợ bữa ăn trưa tại canteen, PC trong quá trình làm việc
- Hướng dẫn công việc chi tiết
- LƯU Ý: Đây là vị trí KHÔNG HỖ TRỢ LƯƠNG
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
