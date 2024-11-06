Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thuận An

- Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng: Thiết kế và lên nội dung, tạo nguồn, liên hệ sơ vấn ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn, lên lịch cho các sự kiện tuyển dụng

- Báo cáo & nhập liệu, ...

- Hỗ trợ điều phối, hướng dẫn ứng viên/ nhân viên mới

- Hỗ trợ lên kế hoạch & điều phối sự kiện nội bộ (set up khu vực, hướng dẫn/hỗ trợ ứng viên/nhân viên, chụp ảnh,...)

- Các công việc khác theo sự phân công

- Sinh viên năm 3, năm 4 thuộc các trường Đại học/Cao đẳng.

- Có khả năng sử dụng các phần mềm Canva, Microsoft Office

- Có tinh thần chủ động, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt

- Thời gian làm việc linh hoạt yêu cầu tối thiểu 4 buổi/ tuần

- Hỗ trợ giấy xác nhận thực tập + Đóng mộc theo mẫu của công ty

- Hỗ trợ bữa ăn trưa tại canteen, PC trong quá trình làm việc

- Hướng dẫn công việc chi tiết

- LƯU Ý: Đây là vị trí KHÔNG HỖ TRỢ LƯƠNG

