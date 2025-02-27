Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Hoàng Minh Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 455 Đường 29 tháng 3, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ kiểm soát các công việc thuộc bộ phận Kỹ thuật.
Hỗ trợ bảo trì, bảo hành các công trình đã triển khai.
Tham gia lắp đặt hệ thống điện thông minh, công tắc thông minh, cổng tự động, khóa thông minh, camera.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử, tự động hóa, CNTT...
Yêu thích, đam mê lĩnh vực điện dân dụng, điện nhẹ, Smarthome.
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có thể thực tập tối thiểu 3 tháng.
Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về hệ thống Smarthome và các thiết bị điện thông minh.
Hỗ trợ phụ cấp thực tập.
Đi du lịch hàng năm cùng công ty
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Được tham gia các sự kiện, workshop đào tạo của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
