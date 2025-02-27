Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Hoàng Minh Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Hoàng Minh Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 Triệu

Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 455 Đường 29 tháng 3, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ kiểm soát các công việc thuộc bộ phận Kỹ thuật.
Hỗ trợ bảo trì, bảo hành các công trình đã triển khai.
Tham gia lắp đặt hệ thống điện thông minh, công tắc thông minh, cổng tự động, khóa thông minh, camera.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử, tự động hóa, CNTT...
điện, điện tử, tự động hóa, CNTT...
Yêu thích, đam mê lĩnh vực điện dân dụng, điện nhẹ, Smarthome.
điện dân dụng, điện nhẹ, Smarthome.
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có thể thực tập tối thiểu 3 tháng.
3 tháng

Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về hệ thống Smarthome và các thiết bị điện thông minh.
Được đào tạo bài bản
Hỗ trợ phụ cấp thực tập.
Đi du lịch hàng năm cùng công ty
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
trở thành nhân viên chính thức
Được tham gia các sự kiện, workshop đào tạo của công ty.
sự kiện, workshop đào tạo
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27 Chính Hữu, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

